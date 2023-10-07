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Опубликовано 7 октября 2023, 14:29
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В Великобритании неожиданно спрогнозировали окончание конфликта на Украине

Экс-агент MI6 Крук: Конфликт на Украине может завершиться зимой

Если США перестанут помогать Украине, спецоперация закончится зимой, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук YouTube-каналу Judging Freedom.

"Всё действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, <…> нынешний этап конфликта подойдёт к концу этой зимой",  сказал Крук.

Он также отметил, что долги США растут, Вашингтон не способен помогать вечно, так как ситуация может обостриться не только в Америке, но и в Европе. Он отметил, что у Киева заканчивается "живая сила", а из-за погодных условий украинская пехота не сможет работать с тем же зарядом.

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Как ранее рассказывал Лайф, президент США Джо Байден опасался шатдауна из-за неутверждения бюджета. Сенат и Палата представителей приняли проект бюджета на 45-дневный срок, в котором не упоминается поддержка Украины, его и утвердил американский лидер. Как позднее отметил конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Киеву.

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Александра Мышляева
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