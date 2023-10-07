В Великобритании неожиданно спрогнозировали окончание конфликта на Украине

"Всё действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, <…> нынешний этап конфликта подойдёт к концу этой зимой", — сказал Крук.

Он также отметил, что долги США растут, Вашингтон не способен помогать вечно, так как ситуация может обостриться не только в Америке, но и в Европе. Он отметил, что у Киева заканчивается "живая сила", а из-за погодных условий украинская пехота не сможет работать с тем же зарядом.