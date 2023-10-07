АТ: Украина должна заключить мир с Россией, чтобы спасти то, что осталось
Пока Киев владеет хоть какими-то ресурсами, властям нужно идти на переговоры с Москвой, чтобы сохранить то, что осталось, сообщает Asia Times.
"Украина скоро окажется перед выбором: продолжать воевать, пытаясь затянуть конфликт, или заключить сделку, пока есть возможность", — говорится в материале.
Авторы отмечают, что Зеленскому нужно сделать выбор в пользу переговоров с Россией, чтобы сохранить контроль над Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом и не потерять ещё больше людей. Также авторы указали на то, что на Украине сейчас идёт отток специалистов и от промышленности почти ничего не осталось.
В материале отмечается, что продление конфликта может привести к гражданской войне и перевороту. Авторы не стали рассматривать вариант продления столкновения на несколько лет, так как считают, что Украина столько не продержится.
Ранее Лайф писал, что западные страны думают над отставкой Владимира Зеленского для начала переговоров с Россией. Об этом сообщает DikGazete.
Getty Images / Anadolu Agency / Narciso Contreras