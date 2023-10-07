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7 октября, 16:03

АТ: Украина должна заключить мир с Россией, чтобы спасти то, что осталось

Пока Киев владеет хоть какими-то ресурсами, властям нужно идти на переговоры с Москвой, чтобы сохранить то, что осталось, сообщает Asia Times.

"Украина скоро окажется перед выбором: продолжать воевать, пытаясь затянуть конфликт, или заключить сделку, пока есть возможность", — говорится в материале.

Авторы отмечают, что Зеленскому нужно сделать выбор в пользу переговоров с Россией, чтобы сохранить контроль над Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом и не потерять ещё больше людей. Также авторы указали на то, что на Украине сейчас идёт отток специалистов и от промышленности почти ничего не осталось.

В материале отмечается, что продление конфликта может привести к гражданской войне и перевороту. Авторы не стали рассматривать вариант продления столкновения на несколько лет, так как считают, что Украина столько не продержится.

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Ранее Лайф писал, что западные страны думают над отставкой Владимира Зеленского для начала переговоров с Россией. Об этом сообщает DikGazete.

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Getty Images / Anadolu Agency / Narciso Contreras

Александра Мышляева
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