ПВО России сбили украинскую ракету в небе над Крымом

Российская ПВО своевременно обнаружила и уничтожила в воздухе украинскую ракету, направлявшуюся в сторону Крыма. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"7 октября около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", — говорится в тексте.