Регион

Уведомления отключены

7 октября, 16:05

ПВО России сбили украинскую ракету в небе над Крымом

Российская ПВО своевременно обнаружила и уничтожила в воздухе украинскую ракету, направлявшуюся в сторону Крыма. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"7 октября около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", — говорится в тексте.

В Минобороны подтвердили информацию Лайфа об уничтожении диверсантов ВСУ у Крыма

В Минобороны подтвердили информацию Лайфа об уничтожении диверсантов ВСУ у Крыма

Ранее сообщалось, что в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова сбит украинский БПЛА. Атака киевского режима пресечена накануне около 22:30.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров