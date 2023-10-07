ПВО России сбили украинскую ракету в небе над Крымом
Российская ПВО своевременно обнаружила и уничтожила в воздухе украинскую ракету, направлявшуюся в сторону Крыма. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"7 октября около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова сбит украинский БПЛА. Атака киевского режима пресечена накануне около 22:30.
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