МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за дождя, снега и ветра

В Москве объявили экстренное предупреждение с полуночи до 18:00 8 октября в связи с дождём, мокрым снегом и сильными порывами ветра. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

"В период с 00:00 до 18:00 8 октября по Москве ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) и местами усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15–20 м/с", — говорится в публикации ведомства.

Московский главк МЧС рекомендует водителям транспорта существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, а также избегать резких манёвров: обгонов, перестроений и опережений. Автомобили советуют парковать дальше от деревьев. Пешеходам напоминают о необходимости держаться подальше от шатких конструкций, не прятаться под деревьями, не оставлять без присмотра детей, а также проявлять бдительность и быть осторожными.