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7 октября, 17:01

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за дождя, снега и ветра

В Москве из-за непогоды объявили экстренное предупреждение до 18:00 8 октября

В Москве объявили экстренное предупреждение с полуночи до 18:00 8 октября в связи с дождём, мокрым снегом и сильными порывами ветра. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

"В период с 00:00 до 18:00 8 октября по Москве ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) и местами усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15–20 м/с", говорится в публикации ведомства.

Московский главк МЧС рекомендует водителям транспорта существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, а также избегать резких манёвров: обгонов, перестроений и опережений. Автомобили советуют парковать дальше от деревьев. Пешеходам напоминают о необходимости держаться подальше от шатких конструкций, не прятаться под деревьями, не оставлять без присмотра детей, а также проявлять бдительность и быть осторожными.

Жителей городов-миллионников предупредили о дождливых выходных

Жителей городов-миллионников предупредили о дождливых выходных

Ранее МЧС сообщало, что с 6 октября в столице ожидают дождь со снегом, порывистый ветер и местами гололедицу. Помимо этого, жителей Московского региона ждёт аномально низкое атмосферное давление.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Юрий Лысенко
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