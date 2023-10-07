Украина второй раз за день атаковала Крым модифицированными С-200

Российскими средствами ПВО обнаружена и уничтожена в воздухе очередная украинская ракета, направлявшаяся в сторону Крыма. Об этом информировало Минобороны РФ.

"Около 22:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант", — говорится в сообщении ведомства.