Украина второй раз за день атаковала Крым модифицированными С-200
ПВО России сбила ещё одну украинскую ракету С-200 в небе над Крымом
Российскими средствами ПВО обнаружена и уничтожена в воздухе очередная украинская ракета, направлявшаяся в сторону Крыма. Об этом информировало Минобороны РФ.
"Около 22:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф писал, что российская система ПВО уничтожила украинскую ракету, направлявшуюся в сторону Крыма, около 18:00 мск. Это также была переоборудованная зенитная ракета комплекса ПВО С-200.
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