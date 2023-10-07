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Регион
Опубликовано 7 октября 2023, 19:46
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Украина второй раз за день атаковала Крым модифицированными С-200

ПВО России сбила ещё одну украинскую ракету С-200 в небе над Крымом

Российскими средствами ПВО обнаружена и уничтожена в воздухе очередная украинская ракета, направлявшаяся в сторону Крыма. Об этом информировало Минобороны РФ.

"Около 22:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант", — говорится в сообщении ведомства.

Ракетный катер Черноморского флота сбил украинский беспилотник у побережья Крыма
Ракетный катер Черноморского флота сбил украинский беспилотник у побережья Крыма

Ранее Лайф писал, что российская система ПВО уничтожила украинскую ракету, направлявшуюся в сторону Крыма, около 18:00 мск. Это также была переоборудованная зенитная ракета комплекса ПВО С-200.

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Unsplash / iam_os

Лариса Сафронова
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