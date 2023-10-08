Путин: Россия получит хороший урожай зерна и масличных культур, овощей и фруктов
В России в этом году будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов, также в стране вырастет производство мяса, рыбы и молока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.
"В прошлом году собран рекордный за всю историю объём зерна — почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мясо, молока и рыбы", — отметил российский лидер.
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Путин поблагодарил тружеников отрасли за любовь к своей земле и достижение высоких показателей, значимых для государства. По его словам, благодаря отечественным аграриям, работникам пищевых производств и профильных научных институтов на внутреннем рынке есть все основные виды продовольствия, "наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились: стали настоящими локомотивами отечественной экономики". Кроме того, растут экспортные возможности отрасли, "причём по ряду позиций, таких как пшеница, рыба, наши компании являются глобальными лидерами", отметил президент.
Напомним, День сельхозработника отмечается во второе воскресенье октября, в 2023 году он выпал на 8-е число. Лайф писал об истории и традициях этого праздника.
ТАСС / Михаил Метцель