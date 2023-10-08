Путин: Россия получит хороший урожай зерна и масличных культур, овощей и фруктов

В России в этом году будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов, также в стране вырастет производство мяса, рыбы и молока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

"В прошлом году собран рекордный за всю историю объём зерна — почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мясо, молока и рыбы", — отметил российский лидер.

Путин поблагодарил тружеников отрасли за любовь к своей земле и достижение высоких показателей, значимых для государства. По его словам, благодаря отечественным аграриям, работникам пищевых производств и профильных научных институтов на внутреннем рынке есть все основные виды продовольствия, "наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились: стали настоящими локомотивами отечественной экономики". Кроме того, растут экспортные возможности отрасли, "причём по ряду позиций, таких как пшеница, рыба, наши компании являются глобальными лидерами", отметил президент.