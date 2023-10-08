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7 октября, 22:11

Алиев предупредил об угрозе новых конфликтов на Южном Кавказе по вине Франции

<p>Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © Сайт президента Азербайджана</p>

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © Сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил об угрозе новых конфликтов на Южном Кавказе из-за опрометчивых шагов Франции. Своими опасениями он поделился в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

"Поставки Армении оружия со стороны Франции служат не миру, а новому противостоянию. Если в регионе [Южном Кавказе] возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого", — объяснил азербайджанский лидер собеседнику.

Напомним, о том, что Париж согласен на подписание договора с Ереваном о поставке военной техники, объявила глава французского МИД Катрин Колонна. Более того, по её словам, в будущем миссия европейских наблюдателей на границе Армении и Азербайджана расширится.

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Андрей Бражников
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