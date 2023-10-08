Алиев предупредил об угрозе новых конфликтов на Южном Кавказе по вине Франции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © Сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил об угрозе новых конфликтов на Южном Кавказе из-за опрометчивых шагов Франции. Своими опасениями он поделился в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.
"Поставки Армении оружия со стороны Франции служат не миру, а новому противостоянию. Если в регионе [Южном Кавказе] возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого", — объяснил азербайджанский лидер собеседнику.
Напомним, о том, что Париж согласен на подписание договора с Ереваном о поставке военной техники, объявила глава французского МИД Катрин Колонна. Более того, по её словам, в будущем миссия европейских наблюдателей на границе Армении и Азербайджана расширится.