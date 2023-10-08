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8 октября, 02:10

Оба вратаря матча чемпионата Италии доигрались до красных карточек и были удалены

"Милан" обыграл "Дженоа" в матче чемпионата Италии с удалением двух голкиперов

Встреча "Милана" с "Дженоа" в рамках восьмого тура чемпионата Италии по футболу не обошлась без непредсказуемых судейских решений. Так, в самом конце матча вратари каждой из команд получили красные карточки и были удалены с поля.

Первым права участвовать в игре на девятой допминуте лишился голкипер "россонери" Майк Меньян. Заменять его пришлось форварду Оливье Жиру. Впрочем, радость "грифонов" была недолгой, так как спустя четыре минуты после фола в атаке и их вратарю Хосепу Мартинесу пришлось отправиться на скамью. Позицию в воротах занял Никола Леали.

Матч завершился победой "Милана" со счётом 1:0. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 21 очком. Их проигравшие соперники удерживают лишь 15-ю строчку, имея в активе всего восемь очков.

Сразу шесть стран примут ЧМ-2030 по футболу

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Между тем сборная России по футболу продолжает подготовку к предстоящему матчу с командой Кении. Встреча намечена на 16 октября и состоится в Турции, сообщал Лайф ранее.

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AC Milan

Илья Пушкарев
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