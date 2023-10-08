Оба вратаря матча чемпионата Италии доигрались до красных карточек и были удалены

Встреча "Милана" с "Дженоа" в рамках восьмого тура чемпионата Италии по футболу не обошлась без непредсказуемых судейских решений. Так, в самом конце матча вратари каждой из команд получили красные карточки и были удалены с поля.

Первым права участвовать в игре на девятой допминуте лишился голкипер "россонери" Майк Меньян. Заменять его пришлось форварду Оливье Жиру. Впрочем, радость "грифонов" была недолгой, так как спустя четыре минуты после фола в атаке и их вратарю Хосепу Мартинесу пришлось отправиться на скамью. Позицию в воротах занял Никола Леали.

Матч завершился победой "Милана" со счётом 1:0. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 21 очком. Их проигравшие соперники удерживают лишь 15-ю строчку, имея в активе всего восемь очков.