Во время отдыха на Кубе погиб один из первопроходцев свердловского панк-рока — лидер екатеринбургской группы "Панки по пьянке" Андрей Арон 30 Серебренников. Трагедия произошла 4 октября, сказано в официальной группе коллектива.

"4 октября не стало Арона, ребята. Светлая память..." — сказано в паблике "Панки по пьянке" во "ВКонтакте".

Друг музыканта рассказал, что тот отдыхал за границей с семьёй. В воде у Серебренникова случился сердечный приступ, он утонул. Рокеру было 60 лет, у него остались вдова и двое дочерей.