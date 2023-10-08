Лидер российской панк-группы трагически погиб во время отдыха на Кубе
Лидер старейшей панк-группы из Екатеринбурга Андрей Серебренников утонул на Кубе
Лидер екатеринбургской группы "Панки по пьянке" Андрей Арон 30 Серебренников. Обложка © VK / Панки по пьянкe
Во время отдыха на Кубе погиб один из первопроходцев свердловского панк-рока — лидер екатеринбургской группы "Панки по пьянке" Андрей Арон 30 Серебренников. Трагедия произошла 4 октября, сказано в официальной группе коллектива.
"4 октября не стало Арона, ребята. Светлая память..." — сказано в паблике "Панки по пьянке" во "ВКонтакте".
Друг музыканта рассказал, что тот отдыхал за границей с семьёй. В воде у Серебренникова случился сердечный приступ, он утонул. Рокеру было 60 лет, у него остались вдова и двое дочерей.
Ранее стало известно о смерти актёра из сериала "Тихий Дон" Сергея Зубенко. Артисту было 62 года, он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.