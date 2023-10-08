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8 октября, 01:46

Лидер российской панк-группы трагически погиб во время отдыха на Кубе

Лидер старейшей панк-группы из Екатеринбурга Андрей Серебренников утонул на Кубе

<p>Лидер екатеринбургской группы "Панки по пьянке" Андрей Арон 30 Серебренников. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/punkies777" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Панки по пьянкe</a></p>

Лидер екатеринбургской группы "Панки по пьянке" Андрей Арон 30 Серебренников. Обложка © VK / Панки по пьянкe

Во время отдыха на Кубе погиб один из первопроходцев свердловского панк-рока — лидер екатеринбургской группы "Панки по пьянке" Андрей Арон 30 Серебренников. Трагедия произошла 4 октября, сказано в официальной группе коллектива.

"4 октября не стало Арона, ребята. Светлая память..." сказано в паблике "Панки по пьянке" во "ВКонтакте".

Друг музыканта рассказал, что тот отдыхал за границей с семьёй. В воде у Серебренникова случился сердечный приступ, он утонул. Рокеру было 60 лет, у него остались вдова и двое дочерей.

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Андрей Бражников
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