Благодаря критике президента США Джо Байдена растёт авторитет российского лидера Владимира Путина среди американцев. Таким мнением поделился журналист Джон Вароли в беседе с RNN.

"Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера", — заявил он.

В Америке растёт разочарование политикой администрации Байдена. На этом фоне его заявления о том, что Путин — "злодей", приводят народ к мысли, что "плохой парень" сидит вовсе не в Кремле, а в Белом доме. Власти не обращают внимания на внутренние проблемы страны, и это главная проблема США.