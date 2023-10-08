В США указали на парадоксальный подарок Байдена Путину
Журналист Вароли: Критика Байдена повышает уважение к Путину у американцев
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден. Обложка © AP / TASS / Patrick Semansky
Благодаря критике президента США Джо Байдена растёт авторитет российского лидера Владимира Путина среди американцев. Таким мнением поделился журналист Джон Вароли в беседе с RNN.
"Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера", — заявил он.
В Америке растёт разочарование политикой администрации Байдена. На этом фоне его заявления о том, что Путин — "злодей", приводят народ к мысли, что "плохой парень" сидит вовсе не в Кремле, а в Белом доме. Власти не обращают внимания на внутренние проблемы страны, и это главная проблема США.
А ранее бывший главнокомандующий Армией США в Европе Бен Ходжес указал на серьёзные ошибки, которые допустил американский президент Джо Байден, пытаясь противостоять России в украинском конфликте. В частности, хозяин Белого дома по-прежнему не определил, какова цель Вашингтона в этом конфликте, чтобы хоть как-то оправдать выделение Киеву десятков миллиардов долларов.