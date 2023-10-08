В НАТО отдали должное тактике Российской армии, сделавшей её позиции неприступными для ВСУ

А ранее аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша заявил, что Вооружённые силы Украины столкнулись с массовым дезертирством по причине тяжёлых потерь и усталости солдат. По его словам, плачевное моральное состояние бойцов ВСУ объясняется высокими потерями, нехваткой отдыха и сна из-за отсутствия ротации, а также низкой точностью боеприпасов.