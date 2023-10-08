В НАТО отдали должное тактике Российской армии, сделавшей её позиции неприступными для ВСУ
19FortyFive: Гибкая оборона Армии России остановила контрнаступление ВСУ
Контрнаступление ВСУ провалилось благодаря эффективным манёврам Российской армии. Об этом сообщило американское издание 19FortyFive.
"Российские военные предпринимают постоянные мелкомасштабные контратаки, чтобы вывести украинцев из равновесия", — написал военный журналист, бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.
Дополнительные преимущества перед украинцами Вооружённым силам РФ принесла ротация подразделений. Из-за гибкой российской обороны ВСУ "испытывают серьёзные трудности с достижением прогресса", заключил обозреватель.
А ранее аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша заявил, что Вооружённые силы Украины столкнулись с массовым дезертирством по причине тяжёлых потерь и усталости солдат. По его словам, плачевное моральное состояние бойцов ВСУ объясняется высокими потерями, нехваткой отдыха и сна из-за отсутствия ротации, а также низкой точностью боеприпасов.