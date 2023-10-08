В США раскритиковали свой F-35 после сравнения с неуязвимым российским оружием

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн назвал российские гиперзвуковые ракеты неуязвимыми и отметил, что они дали Москве стратегическое преимущество перед США. Так он отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина на Валдае об испытаниях сверхзвукового оружия.

"Россия впервые получила стратегическое преимущество перед США. США потратили все свои деньги на F-35, которые не могут, по сути, нормально летать при дожде, а СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить", — заметил бывший разведчик в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Макговерн уверен, что данное российское вооружение способно на то, "о чём нельзя было и мечтать", — от него нет защиты.