Названы предметы, нахождение которых в салоне вызовет немало вопросов у ГИБДД

При определённых условиях сотрудник ГИБДД имеет право попросить автомобилиста показать, что находится в его машине, а некоторые лежащие там предметы могут и вовсе вызвать ряд вопросов. Об этом RT рассказали в Роскачестве.

Так, пояснили эксперты, у правоохранителя есть право произвести осмотр транспортного средства, но только при подозрении, что оно используется в противоправных целях или при проверке сообщений о происшествиях. Соответствующая норма установлена законом "О полиции". Водителю могут предложить добровольно показать всё, что нужно.

Однако автомобилист имеет право отказаться, указывают эксперты. В таком случае инспектор, если у него есть на то основания, может произвести досмотр (ст. 27.9 КоАП). Он, подчёркивается, возможен только при двух понятых, с видеофиксацией и ведением протокола. Во избежание несправедливых обвинений и двойных толкований рекомедуется требовать соблюдение этих норм.

Причём некоторые предметы могут могут вызывать у инспектора ряд вопросов. Среди них — холодное оружие, на перевозку которого необходимо разрешение (закон "Об оружии").

Невозможность показать документ по требованию, предупредили в Роскачестве, грозит штрафом в размере от 500 до 2000 рублей, а отсутствие документа сулит куда более тяжкими последствиями. Что касается перевозки обычных ножей, то лучше следить, чтобы они не подпадали под холодное оружие и не класть их на видное место.

Кроме того, подозрения у сотрудника ГИБДД могут вызвать дрова или срубленные деревья. В России, напомнили эксперты, запрещена незаконная вырубка деревьев, поэтому при перевозки древесины лучше иметь документы, подтверждающие законность добычи или покупку. Иначе — штраф в 4 тысячи рублей. . А немаркированный алкоголь, согласно правилу, можно перевозить в расчёте не более 10 литров на каждого человека в салоне автомобиля. В противном случае инспектор имеет право спросить, не промышляет ли водитель незаконным изготовлением или продажей спиртного.

А что закон никогда не воспрещает перевозить и даже без специальных чехлов и сумок, так это спортивный инвентарь — биты, клюшки и тому подобное. Главное, предупредили в Роскачестве, — не использовать их как оружие в ходе конфликтов.