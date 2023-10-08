На Сахалине город окутало странное облако пыли, которую не смыть водой и мылом
Жители Холмска выкладывают в соцсети последствия оседания пыли, которую не смыть ни мылом, ни водой. Фото © astv.ru
В Холмске — портовом городе на Сахалине — местные жители уже третьи сутки пытаются выяснить, что за таинственная пыль окутала их улицы, дома и машины. Как сообщают местные СМИ, водой смыть этот налёт не получается. Некоторые местные жители — аллергики — пожаловались на ухудшение состояния.
По предварительным данным, белый липкий "туман" начал окутывать город после того, как в Холмский торговый порт зашёл китайский сухогруз. Всё это время, пока его разгружают, в сторону города летит непонятная пыль.
"Насколько она вредна для здоровья, я не знаю. Но машины, стоящие во дворе по улице Портовой, все в белом налёте, похожем на цемент. Водой, даже горячей с моющим средством, очень тяжело смывается", — делится один из местных жителей, записавший видеообращение в контролирующие органы.
Ранее Лайф писал о том, какая пыль может вызвать развитие рака. Речь идёт о частицах PM2.5, которые имеют размер менее 2,5 микрометра, благодаря чему не только проникают в глубину лёгких, но и всасываются в кровь, при этом невооружённым глазом их не видно.