На Сахалине город окутало странное облако пыли, которую не смыть водой и мылом

В Холмске — портовом городе на Сахалине — местные жители уже третьи сутки пытаются выяснить, что за таинственная пыль окутала их улицы, дома и машины. Как сообщают местные СМИ, водой смыть этот налёт не получается. Некоторые местные жители — аллергики — пожаловались на ухудшение состояния.

По предварительным данным, белый липкий "туман" начал окутывать город после того, как в Холмский торговый порт зашёл китайский сухогруз. Всё это время, пока его разгружают, в сторону города летит непонятная пыль.

"Насколько она вредна для здоровья, я не знаю. Но машины, стоящие во дворе по улице Портовой, все в белом налёте, похожем на цемент. Водой, даже горячей с моющим средством, очень тяжело смывается", — делится один из местных жителей, записавший видеообращение в контролирующие органы.