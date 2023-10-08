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8 октября, 06:08

На Сахалине город окутало странное облако пыли, которую не смыть водой и мылом

<p>Жители Холмска выкладывают в соцсети последствия оседания пыли, которую не смыть ни мылом, ни водой. Фото © <a href="https://astv.ru/news/criminal/2023-10-08-ulicy-holmska-zasypalo-neponyatnoj-beloj-pyl-yu-vodoj-ona-ne-otmyvaetsya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">astv.ru</a></p>

Жители Холмска выкладывают в соцсети последствия оседания пыли, которую не смыть ни мылом, ни водой. Фото © astv.ru

В Холмске — портовом городе на Сахалине — местные жители уже третьи сутки пытаются выяснить, что за таинственная пыль окутала их улицы, дома и машины. Как сообщают местные СМИ, водой смыть этот налёт не получается. Некоторые местные жители — аллергики — пожаловались на ухудшение состояния.

По предварительным данным, белый липкий "туман" начал окутывать город после того, как в Холмский торговый порт зашёл китайский сухогруз. Всё это время, пока его разгружают, в сторону города летит непонятная пыль.

"Насколько она вредна для здоровья, я не знаю. Но машины, стоящие во дворе по улице Портовой, все в белом налёте, похожем на цемент. Водой, даже горячей с моющим средством, очень тяжело смывается", — делится один из местных жителей, записавший видеообращение в контролирующие органы.

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Ранее Лайф писал о том, какая пыль может вызвать развитие рака. Речь идёт о частицах PM2.5, которые имеют размер менее 2,5 микрометра, благодаря чему не только проникают в глубину лёгких, но и всасываются в кровь, при этом невооружённым глазом их не видно.

Марина Калегина
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