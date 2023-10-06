В Красноярске и Минусинске ввели режим "чёрного неба"

Режим "чёрного неба" объявлен в двух городах Красноярского края — Красноярске и Минусинске, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Так, Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вводит режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) с 19:00 7 октября до 13:00 9 октября в Красноярске и с 19:00 6 октября до 13:00 9 октября в Минусинске.

"Нами усилен мониторинг атмосферного воздуха на территории перечисленных городов", — добавили в Роспотребнадзоре.

В дни режима НМУ эксперты советуют местным жителям не открывать окна, соблюдать питьевой режим, чаще убираться в квартире и частном доме, а также выходить на улице как можно реже.