В Красноярске и Минусинске ввели режим "чёрного неба"
Режим "чёрного неба" объявлен в двух городах Красноярского края — Красноярске и Минусинске, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
Так, Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вводит режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) с 19:00 7 октября до 13:00 9 октября в Красноярске и с 19:00 6 октября до 13:00 9 октября в Минусинске.
"Нами усилен мониторинг атмосферного воздуха на территории перечисленных городов", — добавили в Роспотребнадзоре.
В дни режима НМУ эксперты советуют местным жителям не открывать окна, соблюдать питьевой режим, чаще убираться в квартире и частном доме, а также выходить на улице как можно реже.
А в Южно-Сахалинске в связи с погодными условиями объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всё дело в обрушившемся на остров тайфуне, который привёл к подтоплению нескольких домов и оставил без света частный сектор. На фоне плохих погодных условий в школах были отменены занятия. Местные власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим.
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