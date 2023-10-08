На Урале дедушка умер у порога больницы, и его тело пролежало там пять дней

В Первоуральске Свердловской области разбираются в обстоятельствах смерти 84-летнего Александра Трапезникова, умершего после посещения больницы. Как рассказал E1.ru Борис — сын мужчины — тот перестал отвечать на звонки 21 сентября.

Учитывая, что такое случалось и ранее, он не придал этому особого внимания, но Александр не появился и спустя несколько дней. Тогда Борис пришёл к нему домой и, подождав до вечера, забил тревогу: начал обзванивать медицинские учреждения, пока в больнице № 1 не сообщили, что видели его отца.

"В больнице № 1 нам сказали, да, был у них такой, поступил по скорой, провели обследование, патологий не выявили, в госпитализации не нуждался, ушёл домой", — поделился он.

Борис обратился в полицию, где ему заявили, что нашли тело отца в медгородке. Сына отправили к моргу, предупредив, что встретят, но там никого не оказалось. Спустя час правоохранители предложили "поискать его самому", так как "он там где-то между больницей и моргом".

Спустя ещё два часа поисков с прибывшими родственниками тело мужчины нашли в зарослях рядом с пешеходной тропинкой — примерно в пяти метрах от центрального входа в больницу. Борис удивлён, почему полиция не огородила место смерти, ведь она могла быть насильственной. Следственная группа приехала только через несколько часов.

Оказалось, что в больницу Александр поступил из полиции, куда его, как утверждается, привели прохожие, заметившие заблудившегося и забывшего свой адрес дедушку. Врачи сделали ему кардиограмму и компьютерную томографию, а через несколько часов отправили домой. Выйдя на улицу, спустя всего несколько минут мужчина свернул с тропинки и упал.

Согласно выданной родственникам справке, Александр умер от атеросклеротического кардиосклероза, отёка лёгкого. Причём результаты обследования никто не дал, а проблем с памятью у мужчины, говорят близкие, никогда не было. В больнице без еды и воды он провёл семь часов — с 12:00 до 19:00.

Там, разумеется, свою вину в смерти Александра отрицают. Утверждается, что пожилой мужчина не дождался заключения врача и сам покинул медицинское учреждение, а родственникам "будет предоставлена вся медицинская информация о результатах диагностических обследований".