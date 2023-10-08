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8 октября, 08:29

В России повышается культура пития из-за роста интереса к винным шкафам

В компании Mr.Doors сообщили, что россияне чаще покупают шкафы для хранения вин

Россияне стали придерживаться культуры употребления алкоголя. Таким выводом поделились с Лайфом аналитики мебельной компании Mr.Doors, оценив динамику покупок винных шкафов и специальных холодильников для хранения спиртного за последние три года.

"Рост заказов стационарных и встраиваемых шкафов для хранения вина за период с начала 2020 года по 2023-й составил более 10%", — отмечается в исследовании.

На это повлиял локдаун 2020 года, когда россияне научились совершать покупки впрок, чтобы реже ходить в магазины, а также чаще заказывать доставку товаров на дом. Зачастую сограждане покупают винные шкафы и холодильники для встраивания в кухонный гарнитур (более 76%), тогда как остальные заказы (менее 35%) приходятся на такие зоны, как гостиная или спальня.

Если говорить о клиентах, совершающих подобные покупки, то это 80% семейные люди и лишь 20% холостяки. Примечательно, что ещё в прошлом году доля одиноких россиян в такой аналитике была на уровне 17%. При этом больший процент заказов на профессиональную винную технику приходится на первую половину осени. Эксперты связывают это с тем, что в непогоду хочется чаще проводить время дома, в кругу друзей или родственников.

"Традиционно винные шкафы заказывают жители мегаполисов в возрасте 25–45 лет. Это граждане, ведущие активный образ жизни и предпочитающие домашние посиделки барам и ресторанам. Мы убеждены, что этот тренд с годами будет только усиливаться, и не последнюю роль в этом играет популяризация российского виноделия и культуры домашних дегустаций", — отметил пресс-секретарь Mr.Doors Кирилл Герасимов.

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Ранее Лайф объяснил, какие "бонусы" ждут женщин после отказа от алкоголя. Так, произойдёт нормализация обмена веществ, улучшится гормональный баланс, укрепится иммунная система, что, в свою очередь, скажется на состоянии кожи лица.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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