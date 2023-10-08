В МЧС предупредили о смерчах над морем в Сочи и усилении ветра до понедельника
Синоптики прогнозируют смерчи в акватории Сочи и усиление ветра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на данные Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей.
"8 и 9 октября 2023 года на участке Магри – Весёлое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем. Помимо этого, в регионе усиливается ветровая нагрузка", — говорится в опубликованном сообщении.
А в Москве зафиксировали рекордное для 8 октября давление — 732,5 миллиметра ртутного столба. Прежний барический минимум для этих суток держался с 1971 года.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов