В МЧС предупредили о смерчах над морем в Сочи и усилении ветра до понедельника

Синоптики прогнозируют смерчи в акватории Сочи и усиление ветра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на данные Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей.

"8 и 9 октября 2023 года на участке Магри – Весёлое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем. Помимо этого, в регионе усиливается ветровая нагрузка", — говорится в опубликованном сообщении.