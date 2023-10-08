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8 октября, 09:37

Москвич наигрался с новым iPhone 15 Pro и продал мошенникам, но денег так и не увидел

SHOT: Мошенники развели москвича на новый iPhone 15 Pro

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Москвич отдал новый iPhone 15 Pro мошенникам. Дело произошло в Нагорном районе столицы. После покупки гаджета 19-летнему молодому человеку он быстро надоел. Юноша решил продать его за 131 тысячу рублей, рассказал SHOT.

В социальных сетях парень нашёл покупателя и встретился с ним на Нахимовском проспекте. Клиент быстро осмотрел смартфон, перевёл деньги владельцу, показал чек о переводе и ушёл с покупкой.

Бывший владелец айфона поверил скриншоту о переводе, но денег на счёт ему так и не поступило. Он начал писать покупателю, однако обнаружил, что попал в бан. Москвич понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сейчас сотрудники органов пытаются найти мошенника, лицо которого продавец не запомнил.

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Александра Мышляева
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