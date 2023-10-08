Москвич наигрался с новым iPhone 15 Pro и продал мошенникам, но денег так и не увидел
SHOT: Мошенники развели москвича на новый iPhone 15 Pro
Обложка © Shutterstock
Москвич отдал новый iPhone 15 Pro мошенникам. Дело произошло в Нагорном районе столицы. После покупки гаджета 19-летнему молодому человеку он быстро надоел. Юноша решил продать его за 131 тысячу рублей, рассказал SHOT.
В социальных сетях парень нашёл покупателя и встретился с ним на Нахимовском проспекте. Клиент быстро осмотрел смартфон, перевёл деньги владельцу, показал чек о переводе и ушёл с покупкой.
Бывший владелец айфона поверил скриншоту о переводе, но денег на счёт ему так и не поступило. Он начал писать покупателю, однако обнаружил, что попал в бан. Москвич понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сейчас сотрудники органов пытаются найти мошенника, лицо которого продавец не запомнил.
Ранее врач-психиатр Надежда Панова категорически не согласилась с мнением депутата от ЛДПР Сергея Леонова, который призвал признать душевным расстройством ажиотаж вокруг нового айфона. Как отметила специалист, только медики имеют право ставить какие-либо диагнозы.