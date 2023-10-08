Бывшего клавишника "Руки Вверх" нашли мёртвым в Москве, но родные уверены, что это убийство

В Москве убит бывший клавишник известной российской группы "Руки Вверх" — 36-летний Владимир Капырин. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тело музыканта в квартире в столичном Кунцево обнаружил его 63-летний отец Дмитрий Капырин. Артист с пробитой головой лежал в луже крови, а на теле виднелись многочисленные следы побоев. Известно, что незадолго до гибели у него произошёл конфликт с какими-то неизвестными людьми, которые ему угрожали. Из квартиры, кстати, пропали деньги и айфон Владимира.

Как рассказал отец погибшего, судмедэксперт счёл смерть сына не насильственной — якобы он умер не в результате побоев. Несмотря на то, что семья с этим не согласна, оспаривать решение родные не будут. Проводить в последний путь Владимира близкие планируют 11 октября в Москве. После этого его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.