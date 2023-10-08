ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

В минувшие сутки ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — рассказали там.

Ещё один пункт управления был уничтожен в районе Тоненького Донецкой Народной Республики, добавили в оборонном ведомстве.

А в районе Урожайного и Старомайорского Донецкой Народной Республики российские военнослужащие пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп противника.