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Опубликовано 8 октября 2023, 11:10
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ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

В минувшие сутки ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", рассказали там.

Ещё один пункт управления был уничтожен в районе Тоненького Донецкой Народной Республики, добавили в оборонном ведомстве.

А в районе Урожайного и Старомайорского Донецкой Народной Республики российские военнослужащие пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп противника.

Опубликовано видео работы танка Т-90М "Прорыв" по позициям ВСУ
Опубликовано видео работы танка Т-90М "Прорыв" по позициям ВСУ

Ранее в Минобороны показывали, как ВС России уничтожают украинский танк. На опубликованном ведомством видео — момент поражения боевой машины точным ударом на Запорожском направлении.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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