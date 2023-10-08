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8 октября, 11:22

В США предрекли разгром НАТО в открытом конфликте с Армией России

Экс-разведчик Риттер: НАТО будет разгромлено в прямом столкновении с Россией

Прямое столкновение с Россией обернётся для НАТО быстрым и сокрушительным поражением. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

"В американской армии всё построено на обмене огромным потоком информации. <…> Наши командиры взводов действуют на линии фронта с помощью ноутбука. Во время боёв их компьютеры открыты, они отсылают отчёты свои командирам, которые в свою очередь пересылают их группам людей, сидящих где-нибудь в бункере и управляющих всем действом", заявил ветеран разведки.

Он добавил, что такой метод ведения боевых действий требует использования ретранслирующих связь самолётов и идеальной передачи информации. Однако в случае противостояния с таким противником, как Российская Федерация, всё это не будет работать, ведь Российская армия просто заглушит связь. В таких условиях войска альянса, лишённые связи и возможности настраивать свою технику, утратят весь свой атакующий потенциал, подытожил Риттер.

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Ранее экс-офицер НАТО отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось благодаря эффективным манёврам Российской армии. Он добавил, что дополнительных преимуществ в противостоянии с украинскими военными ВС РФ добились с помощью ротации подразделений.

Обложка ©

Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Юрий Лысенко
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