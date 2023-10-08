В США предрекли разгром НАТО в открытом конфликте с Армией России

Прямое столкновение с Россией обернётся для НАТО быстрым и сокрушительным поражением. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

"В американской армии всё построено на обмене огромным потоком информации. <…> Наши командиры взводов действуют на линии фронта с помощью ноутбука. Во время боёв их компьютеры открыты, они отсылают отчёты свои командирам, которые в свою очередь пересылают их группам людей, сидящих где-нибудь в бункере и управляющих всем действом", — заявил ветеран разведки.

Он добавил, что такой метод ведения боевых действий требует использования ретранслирующих связь самолётов и идеальной передачи информации. Однако в случае противостояния с таким противником, как Российская Федерация, всё это не будет работать, ведь Российская армия просто заглушит связь. В таких условиях войска альянса, лишённые связи и возможности настраивать свою технику, утратят весь свой атакующий потенциал, подытожил Риттер.