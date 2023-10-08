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8 октября, 11:53

В США предупредили Украину о возможной потере территорий

Полковник Уилкерсон: Россия может освободить существенные территории на Украине

Вооружённые силы Российской Федерации в ходе контрнаступления освободят немало украинских территорий, уверен бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"Если Россия успешно истощит Украину, а это вполне возможно, то это приведёт её к контрнаступлению, в ходе которого освободят существенные территории", — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Американский политик также добавил, что украинские военные сами же наступают себе на горло, когда пытаются прорваться через российскую линию обороны. Вместе с тем он предупредил Киев, что со временем западная военная поддержка будет постепенно уменьшаться, что тоже, в свою очередь, усложнит положение Незалежной.

Военный эксперт оценил мобилизационный предел Украины

Военный эксперт оценил мобилизационный предел Украины

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах украинских военных начать новое наступление в этом месяце. По его словам, ВСУ уже организовывают сосредоточения своих подразделений на некоторых направлениях, например Ореховском и Угледарском. Политик отметил, что противник рассматривает разные варианты развития событий, однако атаковать планирует до наступления холодов.

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ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
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