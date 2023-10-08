В США предупредили Украину о возможной потере территорий
Полковник Уилкерсон: Россия может освободить существенные территории на Украине
Вооружённые силы Российской Федерации в ходе контрнаступления освободят немало украинских территорий, уверен бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Если Россия успешно истощит Украину, а это вполне возможно, то это приведёт её к контрнаступлению, в ходе которого освободят существенные территории", — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Американский политик также добавил, что украинские военные сами же наступают себе на горло, когда пытаются прорваться через российскую линию обороны. Вместе с тем он предупредил Киев, что со временем западная военная поддержка будет постепенно уменьшаться, что тоже, в свою очередь, усложнит положение Незалежной.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах украинских военных начать новое наступление в этом месяце. По его словам, ВСУ уже организовывают сосредоточения своих подразделений на некоторых направлениях, например Ореховском и Угледарском. Политик отметил, что противник рассматривает разные варианты развития событий, однако атаковать планирует до наступления холодов.
ТАСС / Станислав Красильников