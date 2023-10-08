Вооружённые силы Российской Федерации в ходе контрнаступления освободят немало украинских территорий, уверен бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"Если Россия успешно истощит Украину, а это вполне возможно, то это приведёт её к контрнаступлению, в ходе которого освободят существенные территории", — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Американский политик также добавил, что украинские военные сами же наступают себе на горло, когда пытаются прорваться через российскую линию обороны. Вместе с тем он предупредил Киев, что со временем западная военная поддержка будет постепенно уменьшаться, что тоже, в свою очередь, усложнит положение Незалежной.