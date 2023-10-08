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Опубликовано 8 октября 2023, 13:05
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Украинская РЛС системы С-300 разлетелась на куски после точного удара ВС РФ

Минобороны РФ показало удар по украинской системе ПВО С-300 под Николаевом

Минобороны России показало видео, на котором российские войска точным ударом поражают украинскую радиолокационную станцию (РЛС) системы С-300 в Николаевской области.

Уничтожение украинской РЛС комплекса С-300. Видео © T.me / Минобороны РФ

"Точное попадание: кадры уничтожения РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Николаевской области", прокомментировали в ведомстве.

На кадрах снаряд ВС РФ прилетает по боевой позиции украинских военнослужащих. Удар пришёлся сразу по нескольким объектам противника, среди них РЛС системы С-300. Затем российский дрон-разведчик снял последствия огневого поражения.

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Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР. Один — в районе населённого пункта Золотая Нива. Второй — около села Тоненькое.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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