Украинская РЛС системы С-300 разлетелась на куски после точного удара ВС РФ

На кадрах снаряд ВС РФ прилетает по боевой позиции украинских военнослужащих. Удар пришёлся сразу по нескольким объектам противника, среди них РЛС системы С-300. Затем российский дрон-разведчик снял последствия огневого поражения.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР. Один — в районе населённого пункта Золотая Нива. Второй — около села Тоненькое.