Второй конвой с гумпомощью из Франции доберётся до Донбасса через полторы недели

Из Франции отправился в Донбасс гуманитарный груз, который был собран неравнодушными гражданами восьми стран Евросоюза. Об этом рассказала ТАСС глава ассоциации SOS Donbass Анна Новикова.

"Мы собрали помощь из восьми европейских стран, через полторы недели планируем быть в ЛНР и ДНР", — поделилась она.

Ассоциация открыла 30 пунктов сбора помощи. Всего удалось собрать 30 инвалидных колясок, 170 ходунков, пять кроватей для госпиталя, тонну корма для животных, обогреватели, лекарства, гигиенические принадлежности, одежду. По словам Новиковой, после этого готовится ещё один конвой, а первый ушёл в Донбасс в апреле этого года.

Глава ассоциации добавила, что сейчас волонтёры учли все нюансы по безопасности. Дело в том, что при первой отправке неизвестные вандалы сломали тягач, который должен был перевозить груз. К счастью, быстро удалось найти аналогичный, вспоминает Новикова.