Минэкономразвития РФ порекомендовало приостановить продажу туров в Израиль
Российским туроператорам и туристическим агентствам следует приостановить продажу туров в Израиль до тех пор, пока обстановка в государстве не нормализуется. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки", — говорится в сообщении.
Ранее глава Ассоциации туроператоров России заявил о том, что сообщений об аннуляциях туров из России в Израиль не было, а запланированный в этом направлении поток туристов из РФ был достаточно небольшим. По предварительной оценке, в Израиле может находиться около ста организованных туристов.
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