Регион

Уведомления отключены

8 октября, 14:28

Минэкономразвития РФ порекомендовало приостановить продажу туров в Израиль

Российским туроператорам и туристическим агентствам следует приостановить продажу туров в Израиль до тех пор, пока обстановка в государстве не нормализуется. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки", говорится в сообщении.

В РСТ обратились к находящимся в Израиле россиянам

В РСТ обратились к находящимся в Израиле россиянам

Ранее глава Ассоциации туроператоров России заявил о том, что сообщений об аннуляциях туров из России в Израиль не было, а запланированный в этом направлении поток туристов из РФ был достаточно небольшим. По предварительной оценке, в Израиле может находиться около ста организованных туристов.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Израиль
  • Минэкономразвития РФ
  • Мировая политика
  • Путешествия и туризм
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров