Минэкономразвития РФ порекомендовало приостановить продажу туров в Израиль

Российским туроператорам и туристическим агентствам следует приостановить продажу туров в Израиль до тех пор, пока обстановка в государстве не нормализуется. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки", — говорится в сообщении.