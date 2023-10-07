В РСТ обратились к находящимся в Израиле россиянам

"Туристам, находящимся сейчас в Израиле, мы рекомендуем мониторить информацию и неукоснительно выполнять указания официальных местных властей. Информации о пострадавших пока нет. РСТ продолжает следить за развитием ситуации", — заявили там.

В РСТ отметили, что в аэропорт Бен-Гурион рейсы выполняются, однако с задержками. В ведомстве дополнили, что информацию о перелётах можно узнать в контактных центрах авиакомпаний, а также посоветовали следить за официальными органами — Министерством экономического развития и Министерством иностранных дел, так как они определяют безопасные маршруты.