В РСТ обратились к находящимся в Израиле россиянам
РСТ: Информации о россиянах, пострадавших в Израиле, нет
Рейсы в аэропорт Израиля Бен-Гурион задерживаются, по официальной информации от местных властей, пострадавших россиян нет, рассказали РИА "Новости" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Туристам, находящимся сейчас в Израиле, мы рекомендуем мониторить информацию и неукоснительно выполнять указания официальных местных властей. Информации о пострадавших пока нет. РСТ продолжает следить за развитием ситуации", — заявили там.
В РСТ отметили, что в аэропорт Бен-Гурион рейсы выполняются, однако с задержками. В ведомстве дополнили, что информацию о перелётах можно узнать в контактных центрах авиакомпаний, а также посоветовали следить за официальными органами — Министерством экономического развития и Министерством иностранных дел, так как они определяют безопасные маршруты.
Ранее Лайф писал, что российские турагентства не спешат аннулировать туры в атакованный Израиль. Напомним, утром в субботу, 7 октября, сектор Газа напал на Израиль, открыв ракетный огонь по Тель-Авиву и югу страны. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что палестинские радикалы пробрались на территорию государства. В центральной и южной частях Израиля было введено особое положение, а военные начали стрелять в ответ. ХАМАС начало операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". Известно о 20 погибших и 35 пленных. По словам премьера Нетаньяху, страна находится в состоянии войны.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN