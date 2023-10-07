Регион

Уведомления отключены

7 октября, 12:43

В РСТ обратились к находящимся в Израиле россиянам

РСТ: Информации о россиянах, пострадавших в Израиле, нет

Рейсы в аэропорт Израиля Бен-Гурион задерживаются, по официальной информации от местных властей, пострадавших россиян нет, рассказали РИА "Новости" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Туристам, находящимся сейчас в Израиле, мы рекомендуем мониторить информацию и неукоснительно выполнять указания официальных местных властей. Информации о пострадавших пока нет. РСТ продолжает следить за развитием ситуации", заявили там.

В РСТ отметили, что в аэропорт Бен-Гурион рейсы выполняются, однако с задержками. В ведомстве дополнили, что информацию о перелётах можно узнать в контактных центрах авиакомпаний, а также посоветовали следить за официальными органами — Министерством экономического развития и Министерством иностранных дел, так как они определяют безопасные маршруты.

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Ранее Лайф писал, что российские турагентства не спешат аннулировать туры в атакованный Израиль. Напомним, утром в субботу, 7 октября, сектор Газа напал на Израиль, открыв ракетный огонь по Тель-Авиву и югу страны. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что палестинские радикалы пробрались на территорию государства. В центральной и южной частях Израиля было введено особое положение, а военные начали стрелять в ответ. ХАМАС начало операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". Известно о 20 погибших и 35 пленных. По словам премьера Нетаньяху, страна находится в состоянии войны.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Александра Мышляева
  • Новости
  • Израиль
  • палестина
  • хамас
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Общество
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров