ФК "Динамо" временно отстранил Макарова от тренировок из-за плохого поведения
Денис Макаров. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров был временно отстранён от тренировок с основной командой, так как руководство недовольно его поведением на поле. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
25-летний спортсмен также не включён в состав для встречи со "Спартаком" и "Факелом". Клуб примет решение о дальнейшей судьбе игрока на предстоящей неделе. Макаров присоединился к "Динамо" в 2021 году, до этого у него были контракты с "Оренбургом", "Нефтехимиком", "Рубином".
Ранее сообщалось, что экс-футболист столичного ЦСКА и сборной РФ Алан Дзагоев заключил договор с греческой "Ламией". Последний сезон спортсмен играл за казанский "Рубин", но покинул его прошлым летом. В составе сборной России Дзагоев провёл 59 матчей, забив девять мячей.