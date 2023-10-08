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8 октября, 14:24

ФК "Динамо" временно отстранил Макарова от тренировок из-за плохого поведения

<p>Денис Макаров. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Денис Макаров. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров был временно отстранён от тренировок с основной командой, так как руководство недовольно его поведением на поле. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

25-летний спортсмен также не включён в состав для встречи со "Спартаком" и "Факелом". Клуб примет решение о дальнейшей судьбе игрока на предстоящей неделе. Макаров присоединился к "Динамо" в 2021 году, до этого у него были контракты с "Оренбургом", "Нефтехимиком", "Рубином".

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Ранее сообщалось, что экс-футболист столичного ЦСКА и сборной РФ Алан Дзагоев заключил договор с греческой "Ламией". Последний сезон спортсмен играл за казанский "Рубин", но покинул его прошлым летом. В составе сборной России Дзагоев провёл 59 матчей, забив девять мячей.

Татьяна Миссуми
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