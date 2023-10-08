ФК "Динамо" временно отстранил Макарова от тренировок из-за плохого поведения

Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров был временно отстранён от тренировок с основной командой, так как руководство недовольно его поведением на поле. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

25-летний спортсмен также не включён в состав для встречи со "Спартаком" и "Факелом". Клуб примет решение о дальнейшей судьбе игрока на предстоящей неделе. Макаров присоединился к "Динамо" в 2021 году, до этого у него были контракты с "Оренбургом", "Нефтехимиком", "Рубином".