Запад не успевает за Россией по объёму производимых боеприпасов для нужд украинской армии. Об этом сообщает американский журналист Натан Ходж в статье для CNN.

Он напомнил, что в своей речи на Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин отметил стремительное сокращение запасов вооружения для Украины у стран Запада. Так, американский ВПК выпускает в месяц 14 тысяч снарядов, притом что ВСУ ежедневно используют порядка пяти тысяч. Журналист согласился с Путиным, что западные страны начинают выдыхаться в гонке по производству оружия.

"Президент верно отметил тот факт, что США и их европейские союзники ведут отчаянную гонку против промышленной базы Москвы", — подчеркнул обозреватель.

По его словам, Россия явно настроилась измотать Запад и такой подход уже даёт плоды. Ходж добавил, что президент США Джо Байден подписал законопроект о бюджете, где нет ни слова о помощи Киеву. Журналист убеждён: это говорит о том, что Украине отведено не так уж много времени.