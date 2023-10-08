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8 октября, 15:02

В США раскрыли тайный план Путина измотать Запад на Украине

CNN: Стратегия Путина на истощение Запада на Украине приносит результаты

Запад не успевает за Россией по объёму производимых боеприпасов для нужд украинской армии. Об этом сообщает американский журналист Натан Ходж в статье для CNN.

Он напомнил, что в своей речи на Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин отметил стремительное сокращение запасов вооружения для Украины у стран Запада. Так, американский ВПК выпускает в месяц 14 тысяч снарядов, при том что ВСУ ежедневно используют порядка пяти тысяч. Журналист согласился с Путиным, что западные страны начинают выдыхаться в гонке по производству оружия.

"Президент верно отметил тот факт, что США и их европейские союзники ведут отчаянную гонку против промышленной базы Москвы", — подчеркнул обозреватель.

По его словам, Россия явно настроилась измотать Запад и такой подход уже даёт плоды. Ходж добавил, что президент США Джо Байден подписал законопроект о бюджете, где нет ни слова о помощи Киеву. Журналист убеждён, что это говорит о том, что Украине отведено не так уж много времени.

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Как говорил Путин, страны Запада в кулуарах требуют от Киева продолжать наступать любой ценой. Глава государства напомнил, что США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, а украинская армия каждый день тратит до пяти тысяч.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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