Неизвестные "заминировали" школу в Долгопрудном от имени пранкера Эдварда Била
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Полиция проверяет пранкера Эдварда Била (Эдуард Биль), после того как от его имени заявили о минировании школы в Подмосковье. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 7 октября в экстренные службы поступил звонок от неизвестного, который назвался блогером Эдвардом Билом и сообщил о том, что 8 октября в школе № 1 в Долгопрудном сработает взрывное устройство. Несколько нарядов полиции провели полную проверку учебного заведения и, к счастью, не обнаружили бомб.
Самого блогера сразу же принялись проверять правоохранители. Тот вышел на связь, сообщил, что не знает о минировании, и предположил, что звонок мог быть сделан его недоброжелателем, желавшим подставить пранкера. Номер телефона, с которого сообщили о взрывном устройстве в школе, уже недоступен. По данным SHOT, номер зарегистрирован в Петербурге.
Пока у полиции нет серьёзных претензий к Билу. Однако проверка ещё не закончена.
Похожий эпизод с участием Била уже происходил ранее: в конце мая в экстренные службы Москвы поступил звонок с сообщением о том, что известный блогер якобы собирает бомбу, чтобы взорвать военкомат. Звонивший представился Василием, соседом Била по лестничной клетке, а адрес, который он назвал, совпадал с адресом его бывшей супруги.