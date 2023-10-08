Неизвестные "заминировали" школу в Долгопрудном от имени пранкера Эдварда Била

Полиция проверяет пранкера Эдварда Била (Эдуард Биль), после того как от его имени заявили о минировании школы в Подмосковье. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 7 октября в экстренные службы поступил звонок от неизвестного, который назвался блогером Эдвардом Билом и сообщил о том, что 8 октября в школе № 1 в Долгопрудном сработает взрывное устройство. Несколько нарядов полиции провели полную проверку учебного заведения и, к счастью, не обнаружили бомб.

Самого блогера сразу же принялись проверять правоохранители. Тот вышел на связь, сообщил, что не знает о минировании, и предположил, что звонок мог быть сделан его недоброжелателем, желавшим подставить пранкера. Номер телефона, с которого сообщили о взрывном устройстве в школе, уже недоступен. По данным SHOT, номер зарегистрирован в Петербурге.

Пока у полиции нет серьёзных претензий к Билу. Однако проверка ещё не закончена.