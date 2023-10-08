Психолог объяснила, как подлечить нервы с помощью хорроров

Фильмы ужасов способны не просто пощекотать нервы, но и дать чувство стабильности, если в реальной жизни что-то не складывается. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат психологических наук, психолог Анастасия Лысакова.

"Когда мы смотрим хорроры, мы получаем дозу адреналина. Это приятно, поскольку иногда мы хотим, чтобы нам пощекотали нервы. Чтобы получить ощущение стабильности в жизни, нам очень важно иногда побыть в состоянии дестабилизации", — объяснила она.

Однако ранимым натурам не следует смотреть такое кино в одиночестве, иначе можно загнать себя в депрессивное состояние. А вот друзья помогут превратить просмотр фильма в весёлое времяпрепровождение, отметила врач. Она добавила, что к хоррорам нельзя допускать детей, так как они не способны в силу возраста отличить реальность от вымысла, а также беременных или страдающих психическим расстройством.