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8 октября, 15:27
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На Урале пенсионер умер после осмотра врачей и несколько дней пролежал в кустах у больницы

Труп пенсионера нашли у больницы в Первоуральске, он пролежал там несколько дней

На тропинке неподалёку от здания городской больницы в городе Первоуральске Свердловской области обнаружили труп пенсионера. Он пролежал там несколько суток. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Первоуральска организовала проведение проверки в связи с поступившей информацией, в том числе через СМИ, о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю", сказано в публикации.

Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что погибший мужчина обратился в поликлинику ещё в начале октября с жалобами на самочувствие, однако его отправили домой уже через несколько часов. Покинув медицинское учреждение, он вышел на тропинку, где упал и через некоторое время умер. Его тело удалось найти только через несколько дней.

Прокуратура проверит качество оказания медицинской помощи на предмет соответствия требованиям законодательства. К процессу будут привлечены специалисты местного Росздравнадзора.

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Shutterstock

Юрий Лысенко
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