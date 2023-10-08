На Урале пенсионер умер после осмотра врачей и несколько дней пролежал в кустах у больницы

На тропинке неподалёку от здания городской больницы в городе Первоуральске Свердловской области обнаружили труп пенсионера. Он пролежал там несколько суток. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Первоуральска организовала проведение проверки в связи с поступившей информацией, в том числе через СМИ, о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю", — сказано в публикации.

Ведомство со ссылкой на СМИ сообщило, что погибший мужчина обратился в поликлинику ещё в начале октября с жалобами на самочувствие, однако его отправили домой уже через несколько часов. Покинув медицинское учреждение, он вышел на тропинку, где упал и через некоторое время умер. Его тело удалось найти только через несколько дней.

Прокуратура проверит качество оказания медицинской помощи на предмет соответствия требованиям законодательства. К процессу будут привлечены специалисты местного Росздравнадзора.