Москвичей попросили оставаться дома до утра 9 октября из-за сильного ветра

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно — быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — говорится в сообщении. Из прогнозов синоптиков следует, что в Москве ветер с порывами от 12 до 17 метров в секунду продолжится до утра 9 октября.