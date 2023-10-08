Москвичей попросили оставаться дома до утра 9 октября из-за сильного ветра
Жителей столицы просят воздержаться от выхода на улицу до утра 9 октября из-за мощного ветра. Об этом говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно — быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — говорится в сообщении. Из прогнозов синоптиков следует, что в Москве ветер с порывами от 12 до 17 метров в секунду продолжится до утра 9 октября.
А 7 октября в Москве объявили экстренное предупреждение. На столицу обрушились дождь, мокрый снег и порывистый ветер.
ТАСС / Валерий Шарифулин