Пьяный москвич вооружился ключом от квартиры и пригрозил взорвать отделение почты

В Москве нетрезвый безработный мужчина попробовал захватить заложников в почтовом отделении. В качестве оружия он использовал ключ от квартиры. Об этом сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, ситуация произошла 7 октября в Басманном районе Москвы. 59-летний уроженец Сыктывкара по имени Александр основательно набрался и пошёл в почтовое отделение, чтобы выслать посылку на малую родину. Очередь была длинной, и мужчина, заскучав, принялся грубо поторапливать персонал отделения.

Посетители сделали грубияну замечание, после которого он стал угрожать, что взорвёт всех присутствующих. Некоторые благоразумно решили покинуть здание, но Александр встал у выхода и, размахивая длинным ключом от двери в квартиру, не давал никому выйти, угрожая, что всех взорвёт.

Сотрудники почты вызвали полицию. Правоохранители, обыскав нарушителя спокойствия, выяснили, что ничего взрывоопасного, кроме характера, у него нет, и увезли в отдел. Проводится проверка. К слову, посылку Александр так и не отправил.