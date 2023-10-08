"Арсенал" всухую обыграл "Манчестер Сити" в матче АПЛ благодаря голу Мартинелли

Сегодня в Лондоне состоялся центральный матч восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Поединок между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" прошёл на стадионе "Эшбертон Гроув" и завершился победой первых со счётом 1:0. Гол на 86-й минуте забил бразильский нападающий Габриэл Мартинелли.

"Арсенал" набрал 20 очков и поднялся на второе место в АПЛ, а "Манчестер Сити" проиграл второй матч подряд в лиге и с 18 очками опустился на третью строчку.