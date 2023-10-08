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8 октября, 19:00

"Арсенал" всухую обыграл "Манчестер Сити" в матче АПЛ благодаря голу Мартинелли

<p>Обложка © ТАСС / АР / DANIEL HAMBURY</p>

Обложка © ТАСС / АР / DANIEL HAMBURY

Сегодня в Лондоне состоялся центральный матч восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Поединок между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" прошёл на стадионе "Эшбертон Гроув" и завершился победой первых со счётом 1:0. Гол на 86-й минуте забил бразильский нападающий Габриэл Мартинелли.

"Арсенал" набрал 20 очков и поднялся на второе место в АПЛ, а "Манчестер Сити" проиграл второй матч подряд в лиге и с 18 очками опустился на третью строчку.

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Ранее Лайф писал, что "Бавария" обыграла "Манчестер Юнайтед" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 4:3.

Александра Мышляева
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