"Арсенал" всухую обыграл "Манчестер Сити" в матче АПЛ благодаря голу Мартинелли
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Сегодня в Лондоне состоялся центральный матч восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Поединок между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" прошёл на стадионе "Эшбертон Гроув" и завершился победой первых со счётом 1:0. Гол на 86-й минуте забил бразильский нападающий Габриэл Мартинелли.
"Арсенал" набрал 20 очков и поднялся на второе место в АПЛ, а "Манчестер Сити" проиграл второй матч подряд в лиге и с 18 очками опустился на третью строчку.
Ранее Лайф писал, что "Бавария" обыграла "Манчестер Юнайтед" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 4:3.