В Киеве заявили о неизбежном ударе по ВСУ из-за Израиля

Вспыхнувший на этой неделе палестино-израильский конфликт ударит по Украине, так как США неизбежно перенаправят поток военной и финансовой помощи Израилю. Таким мнением поделился экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Никаких прорывов [во время контрнаступления ВСУ] не произойдёт. Ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война. <…> Понятно, что все деньги пойдут сейчас на Израиль", — заявил военный эксперт на своём ютуб-канале.

Обещания президента США Джо Байдена о запросе ста миллиардов для Украины Соскин назвал болтовнёй. По его мнению, теперь их никто выделять не будет.