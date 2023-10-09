Регион

Уведомления отключены

8 октября, 22:34

В Киеве заявили о неизбежном ударе по ВСУ из-за Израиля

Экс-советник Кучмы Соскин: Война в Израиле прекратит финансирование ВСУ из США

Вспыхнувший на этой неделе палестино-израильский конфликт ударит по Украине, так как США неизбежно перенаправят поток военной и финансовой помощи Израилю. Таким мнением поделился экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Никаких прорывов [во время контрнаступления ВСУ] не произойдёт. Ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война. <…> Понятно, что все деньги пойдут сейчас на Израиль", — заявил военный эксперт на своём ютуб-канале.

Обещания президента США Джо Байдена о запросе ста миллиардов для Украины Соскин назвал болтовнёй. По его мнению, теперь их никто выделять не будет.

Киев не только распрощается с Крымом и Донбассом, но и потеряет ещё два региона, заявили в США

Киев не только распрощается с Крымом и Донбассом, но и потеряет ещё два региона, заявили в США

Ранее командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь рассказал, что контрнаступление ВСУ в Купянском районе закончилось. По его словам, украинские военные пытаются построить укрепления, однако их почти сразу уничтожает авиация.

Обложка ©

Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Израиль
  • палестина
  • Сектор Газа
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров