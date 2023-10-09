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8 октября, 23:13

Пятеро взрослых и двое детей пострадали в жутком ДТП в Ульяновске

Пятеро взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Ульяновске

<p>Место ДТП в Ульяновске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/chpulsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chpulsk</a></p>

Место ДТП в Ульяновске. Обложка © t.me / chpulsk

Пятеро взрослых и двое детей пострадали при столкновении автомобилей "Волга" и BMW на пересечении улиц Камышинской и Шолмова в Ульяновске. Причины аварии устанавливает областное управление МВД.

Место ДТП в Ульяновске. Видео © t.me / chpulsk

"Около 20:16 на пересечении улиц Камышинской и Шолмова произошло ДТП с участием автомобилей "Волга" и BMW. По предварительной информации, в результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены семь человек, в том числе двое несовершеннолетних", — уточнили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии. В управлении добавили, что количество пострадавших уточняется.

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А вечером 7 октября три легковых автомобиля столкнулись в Комсомольском районе Ивановской области. Массовое ДТП унесло жизни четырёх человек.

Андрей Бражников
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