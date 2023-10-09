Пятеро взрослых и двое детей пострадали в жутком ДТП в Ульяновске
Пятеро взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Ульяновске
Место ДТП в Ульяновске. Обложка © t.me / chpulsk
Пятеро взрослых и двое детей пострадали при столкновении автомобилей "Волга" и BMW на пересечении улиц Камышинской и Шолмова в Ульяновске. Причины аварии устанавливает областное управление МВД.
Место ДТП в Ульяновске. Видео © t.me / chpulsk
"Около 20:16 на пересечении улиц Камышинской и Шолмова произошло ДТП с участием автомобилей "Волга" и BMW. По предварительной информации, в результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены семь человек, в том числе двое несовершеннолетних", — уточнили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии. В управлении добавили, что количество пострадавших уточняется.
А вечером 7 октября три легковых автомобиля столкнулись в Комсомольском районе Ивановской области. Массовое ДТП унесло жизни четырёх человек.