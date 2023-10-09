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9 октября, 00:20

Сергей Жуков шокирован внезапной смертью клавишника группы "Руки вверх!"

Сергей Жуков словами "все в трауре" высказался о смерти клавишника "Руки вверх!"

<p>Владимир Капырин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/capirin?z=photo7823743_457242939/photos7823743" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Капырин</a></p>

Владимир Капырин. Обложка © VK / Владимир Капырин

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков дал короткий комментарий о неожиданной смерти клавишника музыкального коллектива Владимира Капырина. По словам певца, известие о произошедшем повергло друзей и родных пианиста в шок.

"Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре. Я скажу всё родителям", — отметил Жуков в беседе с 5-tv.ru.

О гибели 36-летнего клавишника стало известно 8 октября. Бездыханное тело Капырина в его квартире в Москве первым обнаружил отец музыканта. Точные причины смерти члена группы "Руки вверх!" пока не установлены. По предварительным данным, смерть могла настигнуть пианиста из-за сердечной недостаточности.

Бывшего клавишника "Руки вверх" нашли мёртвым в Москве, но родные уверены, что это убийство

Бывшего клавишника "Руки вверх" нашли мёртвым в Москве, но родные уверены, что это убийство

Несколькими днями ранее в своей московской квартире также был найден мёртвым чемпион России по карате Всеволод Михмель. Тревогу забила сестра 19-летнего спортсмена, который перестал выходить на связь.

Илья Пушкарев
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