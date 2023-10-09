Сергей Жуков шокирован внезапной смертью клавишника группы "Руки вверх!"

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков дал короткий комментарий о неожиданной смерти клавишника музыкального коллектива Владимира Капырина. По словам певца, известие о произошедшем повергло друзей и родных пианиста в шок.

"Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре. Я скажу всё родителям", — отметил Жуков в беседе с 5-tv.ru.

О гибели 36-летнего клавишника стало известно 8 октября. Бездыханное тело Капырина в его квартире в Москве первым обнаружил отец музыканта. Точные причины смерти члена группы "Руки вверх!" пока не установлены. По предварительным данным, смерть могла настигнуть пианиста из-за сердечной недостаточности.