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9 октября, 00:50

Болельщик "Монпелье" подорвал петардой вратаря команды соперников во время матча

Полиция арестовала болельщика "Монпелье" за бросок петарды во вратаря "Клермона"

<p>Мори Дио. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / clermontfoot</p>

Мори Дио. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / clermontfoot

Французская полиция задержала футбольного фаната, который бросил петарду под ноги вратарю "Клермона" Мори Дио. Взрыв пиротехнического изделия привёл к экстренной госпитализации голкипера и остановке матча команды с "Монпелье".

На момент инцидента паладины лидировали со счётом 4:2. До завершения встречи оставались считаные минуты, но болельщик "Монпелье" лишил любимый ФК победы. Брошенная фанатом петарда упала в нескольких сантиметрах от Дио и сдетонировала у его ног. Вратарь "Клермона" рухнул на газон и не смог продолжить игру. Его унесли с поля на носилках, а матч остановили.

"Когда ведёшь со счетом 4:2 за пять минут до конца матча и можешь выйти на шестое место в таблице, когда игроки рвут задницы... Я чувствую отвращение. Какой-то придурок бросает с трибуны что-то. Это болезненный момент. Какой-то сюрреализм", прокомментировал ситуацию президент "Монпелье" Лоран Николлен.

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Страшной травмой матч завершился и для игрока британского "Шеффилд Юнайтед" Криса Бэшема. На 30-й минуте встречи с "Фулхэмом" спортсмен получил открытый перелом в области голеностопа.

Илья Пушкарев
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