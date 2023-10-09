Болельщик "Монпелье" подорвал петардой вратаря команды соперников во время матча

Французская полиция задержала футбольного фаната, который бросил петарду под ноги вратарю "Клермона" Мори Дио. Взрыв пиротехнического изделия привёл к экстренной госпитализации голкипера и остановке матча команды с "Монпелье".

На момент инцидента паладины лидировали со счётом 4:2. До завершения встречи оставались считаные минуты, но болельщик "Монпелье" лишил любимый ФК победы. Брошенная фанатом петарда упала в нескольких сантиметрах от Дио и сдетонировала у его ног. Вратарь "Клермона" рухнул на газон и не смог продолжить игру. Его унесли с поля на носилках, а матч остановили.

"Когда ведёшь со счетом 4:2 за пять минут до конца матча и можешь выйти на шестое место в таблице, когда игроки рвут задницы... Я чувствую отвращение. Какой-то придурок бросает с трибуны что-то. Это болезненный момент. Какой-то сюрреализм", — прокомментировал ситуацию президент "Монпелье" Лоран Николлен.