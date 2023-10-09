Названы предварительные сроки большой встречи по Украине в Турции

Большая международная встреча по урегулированию военного конфликта на Украине, инициированная Турцией, может пройти ближе к концу октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре. Предполагается, что Россия на переговоры не получит приглашение.

"Пока точности по дате нет, идёт согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября", — сказал собеседник агентства.