Названы предварительные сроки большой встречи по Украине в Турции
Встреча по Украине в Турции может пройти в последней декаде октября
Большая международная встреча по урегулированию военного конфликта на Украине, инициированная Турцией, может пройти ближе к концу октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре. Предполагается, что Россия на переговоры не получит приглашение.
"Пока точности по дате нет, идёт согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября", — сказал собеседник агентства.
Ранее Лайф со ссылкой на агентство Bloomberg писал, что Турция намерена организовать международную встречу в Стамбуле по теме Украины. Участники якобы обсудят "формулу мира" Владимира Зеленского и пути урегулирования конфликта. Ожидается, что на встречу прибудут советники по национальной безопасности ряда стран, в том числе США. Об участии российской стороны не сообщается.
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