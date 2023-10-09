Сотрудница банка из Уфы вместе с сообщниками похитила 7 млн

В Новосибирской области задержаны преступники, похитившие у кредитно-финансовых организаций свыше семи миллионов рублей. Об этом сообщает региональное УФСБ РФ.

"Преступная группа состояла из троих граждан под руководством бывшей банковской служащей из Уфы. В период с апреля по декабрь 2022 года мошенники организовали схему хищения денежных средств нескольких крупных банков Новосибирска с использованием электронных платёжных инструментов", — рассказали в управлении версию правоохранителей.

В настоящий момент продолжается выяснение всех эпизодов деятельности злоумышленников. Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершённое организованной группой в особо крупном размере).