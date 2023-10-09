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9 октября, 04:42

Сотрудница банка из Уфы вместе с сообщниками похитила 7 млн

В Новосибирской области поймали мошенников, похитивших у банков более 7 млн

В Новосибирской области задержаны преступники, похитившие у кредитно-финансовых организаций свыше семи миллионов рублей. Об этом сообщает региональное УФСБ РФ.

"Преступная группа состояла из троих граждан под руководством бывшей банковской служащей из Уфы. В период с апреля по декабрь 2022 года мошенники организовали схему хищения денежных средств нескольких крупных банков Новосибирска с использованием электронных платёжных инструментов", — рассказали в управлении версию правоохранителей.

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В настоящий момент продолжается выяснение всех эпизодов деятельности злоумышленников. Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершённое организованной группой в особо крупном размере).

А ранее юрист Иван Соловьёв рассказал о новой схеме обмана россиян: мошенники предлагают продлить якобы истекающий "договор на использование номера телефона". Они высылают СМС с кодом, а также отправляют ссылку, которая грозит пользователю потерей доступа к аккаунту на "Госуслугах" и личному кабинету в банке.

Обложка ©

Pixabay

Лариса Сафронова
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