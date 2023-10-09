Россия восполняет свои запасы вооружений быстрее, чем ожидалось. В то время как на Западе альянс сторонников Украины "даёт трещину". Об этом пишет немецкая газета Zeit. По данным издания, неохотные поставки оружия Киеву со стороны НАТО лишь укрепили мощь ВС РФ.

"Альянс сторонников Украины начинает давать трещину. [Президент РФ] Владимиру Путину это должно понравиться. Тем более что Российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось", — указано в публикации.

В статье также указано, что чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется её экономике и армии на перевооружение. Авторы публикации также считают, что в США и Европе поддержка Киева будет ослабевать по мере нарастания внутренних проблем и кризисов.

По данным газеты, из-за задержек в поставках военной техники Украине от НАТО Россия смогла выиграть время и нарастить производство вооружений. К примеру, возросло производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии.