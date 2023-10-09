Маму решил не будить: В Красноярском крае пятиклассник ушёл в школу глубокой ночью, перепутав время

В Красноярском крае автоинспекторы вернули домой мальчика, который перепутал время и отправился в школу глубокой ночью. Об этом сообщило управление МВД по региону.

В Красноярском крае инспекторы ДПС вернули домой школьника, ушедшего в школу ночью. Видео © t.me / МВД 24

В ведомстве отметили, что юный мальчик является учеником пятого класса. Экипаж ДПС заметил школьника с рюкзаком за спиной, идущего по обочине в посёлке Балахта, в 03:00 по местному времени.

"Мальчик пояснил, что, когда будильник зазвонил, он встал и самостоятельно отправился на учёбу, маму решил не будить", — говорится в сообщении МВД.

Автоинспекторы пояснили пятикласснику, что будильник сработал неправильно. Его доставили обратно домой. Мама не знала, что сын отправился в школу, она поблагодарила сотрудников ведомства, что вернули ребёнка живым и невредимым.