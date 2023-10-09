Регион

Уведомления отключены

9 октября, 07:53

Маму решил не будить: В Красноярском крае пятиклассник ушёл в школу глубокой ночью, перепутав время

Под Красноярском инспекторы вернули домой школьника, ушедшего в школу ночью

В Красноярском крае автоинспекторы вернули домой мальчика, который перепутал время и отправился в школу глубокой ночью. Об этом сообщило управление МВД по региону.

В Красноярском крае инспекторы ДПС вернули домой школьника, ушедшего в школу ночью. Видео © t.me / МВД 24

В ведомстве отметили, что юный мальчик является учеником пятого класса. Экипаж ДПС заметил школьника с рюкзаком за спиной, идущего по обочине в посёлке Балахта, в 03:00 по местному времени.

"Мальчик пояснил, что, когда будильник зазвонил, он встал и самостоятельно отправился на учёбу, маму решил не будить", — говорится в сообщении МВД.

Автоинспекторы пояснили пятикласснику, что будильник сработал неправильно. Его доставили обратно домой. Мама не знала, что сын отправился в школу, она поблагодарила сотрудников ведомства, что вернули ребёнка живым и невредимым.

"Бегали тараканы": Саратовские приставы забрали малыша из грязной квартиры без еды и кровати

"Бегали тараканы": Саратовские приставы забрали малыша из грязной квартиры без еды и кровати

Ранее Лайф рассказывал, что в Благовещенске инспекторы ДПС обнаружили ночью на улице трёхлетнего ребёнка. Стало известно, что девочка сама открыла входную дверь и вышла на улицу. В отношении матери инспекторы ПДН составили протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Красноярский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров