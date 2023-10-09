Автомобильное движение будет закрыто на Крымском мосту днём 10 октября

"10 октября на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 10:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ", — говорится в сообщении Минтранса РФ.