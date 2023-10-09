Автомобильное движение будет закрыто на Крымском мосту днём 10 октября
Движение по автомобильной части Крымского моста будет полностью закрыто днём 10 октября из-за восстановительных работ, водителей призвали заранее планировать поездки.
"10 октября на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 10:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ", — говорится в сообщении Минтранса РФ.
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А 14 сентября для автомобилей открыли левую часть Крымского моста, повреждённую в результате второго теракта. Восстановительные работы завершили с опережением сроков — движение планировалось открыть к 15 сентября.
ТАСС / Сергей Мальгавко