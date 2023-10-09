Наёмники из США в ужасе от украинской военной медицины
NYT: Раненые американские наёмники раскритиковали украинскую военную медицину
Потери американских бойцов, участвующих в боевых действиях на Украине, продолжают расти, немалую роль в этом играет слабая военная медицина, пишет The New York Times. По словам наёмников, воюющих на стороне ВСУ, в случае ранений им оказывают минимальную помощь, да ещё и в спартанских условиях. К примеру, один из военных рассказал, что проснулся во время операции, так как ему дали недостаточно наркоза.
Дела настолько плохи, что американская армия развернула госпиталь в Германии, где начали принимать и лечить раненных на Украине наёмников.
К слову, эксперты считают, что не менее 20 солдат из Соединённых Штатов погибли на Украине.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах украинских военных начать новое наступление в этом месяце. По его словам, ВСУ уже организовывают сосредоточения своих подразделений на некоторых направлениях, например Ореховском и Угледарском.