Наёмники из США в ужасе от украинской военной медицины

Потери американских бойцов, участвующих в боевых действиях на Украине, продолжают расти, немалую роль в этом играет слабая военная медицина, пишет The New York Times. По словам наёмников, воюющих на стороне ВСУ, в случае ранений им оказывают минимальную помощь, да ещё и в спартанских условиях. К примеру, один из военных рассказал, что проснулся во время операции, так как ему дали недостаточно наркоза.