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Опубликовано 9 октября 2023, 08:08
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Наёмники из США в ужасе от украинской военной медицины

NYT: Раненые американские наёмники раскритиковали украинскую военную медицину

Потери американских бойцов, участвующих в боевых действиях на Украине, продолжают расти, немалую роль в этом играет слабая военная медицина, пишет The New York Times. По словам наёмников, воюющих на стороне ВСУ, в случае ранений им оказывают минимальную помощь, да ещё и в спартанских условиях. К примеру, один из военных рассказал, что проснулся во время операции, так как ему дали недостаточно наркоза.

Дела настолько плохи, что американская армия развернула госпиталь в Германии, где начали принимать и лечить раненных на Украине наёмников.

К слову, эксперты считают, что не менее 20 солдат из Соединённых Штатов погибли на Украине.

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Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах украинских военных начать новое наступление в этом месяце. По его словам, ВСУ уже организовывают сосредоточения своих подразделений на некоторых направлениях, например Ореховском и Угледарском.

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Wendy Scofield / Unsplash

Марина Калегина
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