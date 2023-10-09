В Химках пьяный водитель врезался в алкомаркет и чудом остался жив
"Мерседес" врезался в магазин алкогольных напитков в Химках. Обложка © Telegram / SHOT
В подмосковных Химках нетрезвый водитель на красном "мерседесе" врезался в магазин алкогольных напитков на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает SHOT. После столкновения со зданием автомобиль загорелся, водителя успели спасти.
Автомобиль загорелся после того, как влетел в магазин в Химках. Видео © Telegram / SHOT
Известно, что инцидент произошёл утром 9 октября на Ивановской улице в ЖК "Новогорск парк". За рулём иномарки был 31-летний пьяный местный житель. Вероятно, он не справился с управлением и вылетел с дороги. После аварии водителя из горящей машины вытащил житель дома, в который врезался автомобиль. Пострадавшего госпитализировали с переломом челюсти и ноги.
Последствия ДТП с "мерседесом" в Химках. Фото © Telegram / SHOT
Ранее Лайф рассказывал о том, что пятеро взрослых и двое детей пострадали при столкновении автомобилей "Волга" и BMW на пересечении улиц Камышинской и Шолмова в Ульяновске. Областное управление МВД устанавливает точные причины случившегося.