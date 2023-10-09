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9 октября, 08:30

В Химках пьяный водитель врезался в алкомаркет и чудом остался жив

<p>"Мерседес" врезался в магазин алкогольных напитков в Химках. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

"Мерседес" врезался в магазин алкогольных напитков в Химках. Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковных Химках нетрезвый водитель на красном "мерседесе" врезался в магазин алкогольных напитков на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает SHOT. После столкновения со зданием автомобиль загорелся, водителя успели спасти.

Автомобиль загорелся после того, как влетел в магазин в Химках. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что инцидент произошёл утром 9 октября на Ивановской улице в ЖК "Новогорск парк". За рулём иномарки был 31-летний пьяный местный житель. Вероятно, он не справился с управлением и вылетел с дороги. После аварии водителя из горящей машины вытащил житель дома, в который врезался автомобиль. Пострадавшего госпитализировали с переломом челюсти и ноги.

Последствия ДТП с "мерседесом" в Химках. Фото © Telegram / SHOT

Последствия ДТП с "мерседесом" в Химках. Фото © Telegram / SHOT

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Илья Суриков
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