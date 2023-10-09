Учёные разгадали загадку жамевю — обратного эффекта дежавю

Британские учёные провели исследование и попытались выяснить природу происхождения в сознании чувства жамевю — противоположности дежавю. Это ощущение возникает, когда что-то знакомое кажется совершенно незнакомым. Специалисты пришли к выводу, что оно связано с механизмом самоопределения, дающем понять, где заканчивается настоящее и начинается прошлое. Результаты работы опубликованы в Taylor and Francis Online.

Учёные провели исследование, в котором участвовали 94 студента-психолога. Они должны были много раз записывать одни и те же слова — от распространённых (door — "дверь") до маловстречаемых (sward — "газон"). По результатам эксперимента небольшая часть участников испытывали чувство "жамевю", когда знакомое им слово начинало казаться странным и необычным. Учёные объясняют этот эффект тем, что некоторые события стали слишком автоматическими.

Кроме того, исследователи пришли к мнению, что регулярные повторяющиеся воспоминания более привлекательны для людей. Однако те, кто имеют расстройства психики, цепляются за жамевю, как за спасательный круг. Это явление помогает им вспомнить и пережить то, что когда-то было в их жизнях. В частности, жамевю встречается у многих больных шизофренией.