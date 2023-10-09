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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 9 октября 2023, 09:06
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Песков заявил, что спецоперация продолжится до достижения целей

Специальная военная операция продолжится, пока её цели не будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что Россия завершит СВО победой в ближайшее время.

"Специальная военная операция продолжается, и цели будут достигнуты. По срокам завершения я ничего сказать не могу, это прерогатива наших военных", — отметил представитель Кремля.

Песков: Уехавшие за границу во время СВО россияне будут возвращаться
Песков: Уехавшие за границу во время СВО россияне будут возвращаться

Ранее Песков уже заявлял, что специальную военную операцию необходимо довести до конца, так как киевский режим продолжает практику терактов — и Россия должна купировать эту угрозу.

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ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Александр Юнашев
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