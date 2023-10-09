Песков заявил, что спецоперация продолжится до достижения целей

Специальная военная операция продолжится, пока её цели не будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что Россия завершит СВО победой в ближайшее время.

"Специальная военная операция продолжается, и цели будут достигнуты. По срокам завершения я ничего сказать не могу, это прерогатива наших военных", — отметил представитель Кремля.