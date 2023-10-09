Минобороны России раскрыло новые имена участников военно-биологических программ США, реализуемых на Украине. Среди них, в частности, есть двое представителей частных американских компаний, сообщил в ходе брифинга начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Так, в списке Минобороны фигурирует вице-президент и официальный представитель Black and Veatch на Украине Томас Вол. По данным ведомства, он курировал вопросы внедрения системы ПАКС для управления и контроля за биоагентами и материалами. Ещё одним участником программ был вице-президент по исследованиям подрядной организации EcoHealth Alliance Кэвин Оливал. В его обязанности входило непосредственное участие в проектах Пентагона по изучению зоонозных болезней, передаваемых летучими мышами.

Также участие в военно-биологической деятельности США на территории Украины принимали замначальника санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Михаил Усатый и исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения Татьяна Кирьязова. Первый с 2018 года отвечал за работы в рамках проектов DITRA, а вторая курировала исследования патогенов на базе Научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова в Одессе.