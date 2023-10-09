Клиентов "Додо пиццы" в Петербурге едва не расплющил рекламный щит

В городе Красное Село, что в Санкт-Петербурге, рекламный щит "Додо пиццы" чуть не раздавил двух клиентов, которые выходили из заведения. На видео, которое опубликовал телеграм-канал "Mash на Мойке", люди в последнюю секунду успевают увернуться перед тем, как баннер, задев окно, падает на землю.