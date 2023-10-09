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9 октября, 10:24

Клиентов "Додо пиццы" в Петербурге едва не расплющил рекламный щит

В Красном Селе рекламный щит "Додо пиццы" чуть не упал на клиентов из-за ветра

В городе Красное Село, что в Санкт-Петербурге, рекламный щит "Додо пиццы" чуть не раздавил двух клиентов, которые выходили из заведения. На видео, которое опубликовал телеграм-канал "Mash на Мойке", люди в последнюю секунду успевают увернуться перед тем, как баннер, задев окно, падает на землю.

В Петербурге рекламный щит "Додо пиццы" чуть не упал на клиентов. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Менеджер пиццерии в целом отнеслась к инциденту довольно спокойно: она заявила, что вывеску сорвало из-за сильного ветра. Сотрудница отметила, что в результате случившегося никто не пострадал, сейчас специалисты занимаются монтажом вывески.

Пицца с пола и ведро с жижей: Что творится за кулисами крупнейших российских пиццерий

Пицца с пола и ведро с жижей: Что творится за кулисами крупнейших российских пиццерий

Ранее Лайф писал, что в Москве мужчину ударило током при взрыве электрощитка в фитнес-клубе. После случившегося он упал без сознания.

Обложка ©

Telegram / "Mash на Мойке"

Никита Осипов
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